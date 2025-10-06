Şişli'de Trafikte Silahlı Saldırı: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti, 6 Şüpheli Yakalandı

Şişli'de Trafikte Silahlı Saldırı: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti

Şişli Zincirlikuyu semtinde trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru ilerlerken trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı ve burada yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır.

Aramalarda olayda kullanılan silahlar olarak 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah ile kar maskesi ve eldiven gibi eşyalar ele geçirildi. Olay yerinde ve silahların ele geçirildiği alanda ayrıntılı incelemeler devam ediyor.

Savcılık ilk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğini değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir.

Olay yeri çalışmaları ve trafik

Emniyet ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturdu; Barbaros Bulvarı Beşiktaş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısının bulunduğu yolun bir bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen 2 cumhuriyet savcısı çalışmaları takip etti, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.

Saldırı sırasında Öktem'in içinde bulunduğu araç incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden alınarak emniyete götürüldü. Saldırganların kaçarken kullandığı iddia edilen ve Arnavutköy'de terk edilen araç üzerinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ve belediye görevlilerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü.

