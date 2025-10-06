Şişli'de Trafikte Silahlı Saldırı: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti, 6 Şüpheli Yakalandı

Şişli Zincirlikuyu'da trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti; 6 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 00:16
Şişli'de Trafikte Silahlı Saldırı: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti, 6 Şüpheli Yakalandı

Şişli'de Trafikte Silahlı Saldırı: Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti

Şişli Zincirlikuyu semtinde trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru ilerlerken trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı ve burada yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır.

Aramalarda olayda kullanılan silahlar olarak 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah ile kar maskesi ve eldiven gibi eşyalar ele geçirildi. Olay yerinde ve silahların ele geçirildiği alanda ayrıntılı incelemeler devam ediyor.

Savcılık ilk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğini değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir.

Olay yeri çalışmaları ve trafik

Emniyet ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturdu; Barbaros Bulvarı Beşiktaş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısının bulunduğu yolun bir bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen 2 cumhuriyet savcısı çalışmaları takip etti, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.

Saldırı sırasında Öktem'in içinde bulunduğu araç incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden alınarak emniyete götürüldü. Saldırganların kaçarken kullandığı iddia edilen ve Arnavutköy'de terk edilen araç üzerinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ve belediye görevlilerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü.

Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem kaldırıldığı...

Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem kaldırıldığı...

İLGİLİ HABERLER

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği