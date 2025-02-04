DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

Şişli'de Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de bir dairede çıkan yangında Rasel Yanni hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:27
Şişli'de Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bölge güvenlik şeridi ile kapatılarak, bina sakinlerinin tahliyesi sağlandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler evin içine girdiklerinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin Rasel Yanni olduğu belirlendi. Yanni'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, kısa sürede olay yerine ulaştılar.

Rasel Yanni'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar...

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adreste polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar...

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adreste polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da 7. Kattan Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Gümüşhane'de Devrilen Araçta 4 Yaralı
3
Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Çatalca'da Gübre Satışları Denetlendi: Güvenilirlik Sağlanıyor
5
Türkiye'de Kar Yağışı Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?
6
Zeytinburnu'nda Cami Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!