Şişli'de Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bölge güvenlik şeridi ile kapatılarak, bina sakinlerinin tahliyesi sağlandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler evin içine girdiklerinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin Rasel Yanni olduğu belirlendi. Yanni'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, kısa sürede olay yerine ulaştılar.

Rasel Yanni'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adreste polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adreste polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.