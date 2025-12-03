Sivas Devlet Hastanesi'nde İlk Laparoskopik Nefrektomi Başarısı

Sivas Devlet Hastanesi doktorları, B grubu ikinci basamak statüsünde olmalarına rağmen ilk kez laparoskopik nefrektomi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Operasyonla 71 yaşındaki Sultan Uzundal sağlığına kavuştu.

Tanı ve ameliyat kararı

Sivas’ta yaşayan 71 yaşındaki Sultan Uzundal, böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmede hastanın tomografisi çekildi ve sonuçlarda hastanın böbreklerinden birinin fonksiyonunu tamamen yitirdiği, yani atrofik (çürümüş) böbrek haline geldiği belirlendi. Cerrahi ekibin değerlendirmesi üzerine çürümüş böbreğin hastada uzun süreli ağrıya neden olduğu gerekçesiyle nefrektomi (böbreğin alınması) kararı alındı.

Operasyonun detayları

Ameliyat kapalı yöntemle yapıldı. Operasyon sırasında hastanın vücuduna kalem genişliğinde yaklaşık üç giriş açıldı; böbreğin dışarı alınması için ise 3 ile 4 santimetre arasında değişen ek bir kesi uygulandı. Cerrahi ekip, böbreği karın içindeki özel torbalar aracılığıyla güvenli şekilde vücuttan çıkardı. Kurum adına önemli olan bir diğer nokta ise hastanenin ortalama ilçe devlet hastaneleri seviyesinde hizmet veren B grubu ikinci basamak bir merkez olmasıydı.

Uzmanların değerlendirmesi

“Çok zor olduğunu biliyoruz”

Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Ali Ünal ameliyata ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Hastamız yaklaşık 2 hafta önce hastanemize başvurdu. Hastamızın defalarca tekrar eden taş öyküleri vardı ve yaklaşık 25 yıl önce aynı taraftan açık taş cerrahisi geçirmişti. Hastamız bize ağrı şikayetiyle başvurdu. Biz hastayı değerlendirdiğimizde tomografisini çektik tomografisinde böbreğin fonksiyonlarını kaybettiği yani atrofik (çürümüş) böbreği vardı ve biz bu çürümüş böbreğin ağrıya neden olacağını düşündük, nefrektomi (böbreğin alınması) kararını verdik. Bu ameliyatı özel kılanı Sivas Devlet Hastanesi olarak biz 2’nci basamak B grubu bir hastaneyiz. Yani ortalama ilçe devlet hastaneleri kalitesinde bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Birincisi biz Sivas Devlet Hastanesi’nde bu ameliyatı yaptık, ikinci özel kılan şey bu ameliyatı laparoskopik (kapalı) olarak yaptık. Üçüncüsü bu hastanın yaklaşık 25 yıl önce bir açık üreter taşı cerrahisi vardı ve bizim cerrahi yaptığımız tarafla aynı taraftaydı. Burada sekonder vaka dediğimiz tekrar mükerrer ikinci yapılan ameliyatlarda özellikle anatominin bozulduğu bu yüzden laparoskopik ameliyatların çok zor olduğunu biliyoruz. Bizim için özel kılan buydu bizde laparoskopik olarak tamamladık.”

“Böbreği özel torbalarla dışarıya alıyoruz”

Dr. Ünal sözlerine operasyonun teknik ayrıntılarını aktararak devam etti: “Bu ameliyatta hastamızda yaklaşık 3 tane kalem kadar giriş açıyoruz. Daha sonra böbreği çıkarmak için yaklaşık 3 ile 4 santimetrelik bir kese açıp oradan böbreği içerideki özel torbalarımızla dışarı alıyoruz. Şuanda hastamızın 3 tane kesi var. 2 tanesi 1 santimetre, 1 tanesi 3 ile 4 santimetre arasında bir kesisi var. Bu ameliyatlarda kalem girişi kadar girişlerle kameralarla içerisine baktık, hastanın böbrek çevresindeki dokuların yapışık olduğunu, anatominin bozulduğunu ve bu ameliyatın zor geçeceğini anlamıştık. Zor bir ameliyat oldu. Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Levent Zirek Hocamla yaklaşık 2 saatlik bir ameliyat sonrasında işlemi neticelendirdik. Hastamız şu an ameliyattan sonra 4. gününde. İlk gün hastamızın sondasını çekmiştik, 3’üncü gününde direnini çektik, şu anda üzerinde herhangi bir hortumu bulunmuyor. Tamamen eve gönderilecek şekilde hazır ama hastamızın kendi isteği üzerine sosyal endikasyonlardan dolayı hastayı biz 5’inci gün taburcu etme kararı aldık.”

Hastanın ifadesi

“Böbreklerimde taş vardı”

Hastaneye başvuran Sultan Uzundal, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Böbreklerimde taş var. Bir ameliyat geçirmiştim ve taşları kırdırmıştım. Köyde rahatsız olunca hastaneye gelip hocayı bulduk. O da bizi tomografiye gönderdi. Tomografi çektirdik, sorunun ne olduğunu anlattı ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Geldik ameliyat olduk.”

Ameliyat, kurum için teknik ve organizasyonel açıdan önemli bir başarı olarak kayda geçti.

SİVAS DEVLET HASTANESİ DOKTORLARI, B GRUBU İKİNCİ BASAMAK STATÜSÜNDE OLMASINA RAĞMEN İLK KEZ ‘LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ’ AMELİYATINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ. BÖBREK FONKSİYONUNU TAMAMEN KAYBEDEN 71 YAŞINDAKİ SULTAN UZUNDAL, KAPALI YÖNTEMLE YAPILAN AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.