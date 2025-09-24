Sivas Gemerek'te köpeğine şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

Valilik açıklamasına göre, Gemerek ilçesi Sızır Beldesi’nde vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde 44 yaşındaki İ.A'nın 4 aylık köpeğine şiddet uyguladığı görüldü.

Görüntülerin paylaşılması ve müdahale

Görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine, valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve şüpheli İ.A gözaltına alındı. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Resmi açıklama ve hayvanın durumu

Sivas Valiliği açıklamasında: "Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir."

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Gemerek Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.