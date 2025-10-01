Sivas Şarkışla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde çıkan çatışmada E.Ö. öldü, Ç.T. ve kızı Z.İ.T. yaralandı; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:35
Samankaya köyünde ailevi mesele kanlı bitti

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde, iddiaya göre E.Ö. ile Ç.T. arasında ailevi bir mesele nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce E.Ö., av tüfeği ile Ç.T.'nin yaşadığı eve ateş etti. Açılan ateş sonucu Ç.T. ile evde bulunan kızı Z.İ.T. ayaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Bunun üzerine Ç.T. silahla karşılık verdi. Vücuduna isabet eden tabanca mermisi sonucu ağır yaralanan E.Ö., olayla ilgili olarak Ç.T. ve Z.İ.T. ile birlikte Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan E.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

