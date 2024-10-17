Sivas'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ta Deprem Alarmı
Sivas'ta 11.29'da, 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi. Depremin merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olarak kaydedildi.
AFAD'dan Açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ve ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yıkım olmadığını belirtti.
Sahada Devam Eden Çalışmalar
Sivas AFAD ekipleri, deprem sonrası sahada inceleme çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Halkın paniğe kapılmadan dikkatli olmaları önerilmektedir.