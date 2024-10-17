Sivas'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ta Deprem Alarmı

Sivas'ta 11.29'da, 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi. Depremin merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olarak kaydedildi.

AFAD'dan Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ve ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yıkım olmadığını belirtti.

Sahada Devam Eden Çalışmalar

Sivas AFAD ekipleri, deprem sonrası sahada inceleme çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Halkın paniğe kapılmadan dikkatli olmaları önerilmektedir.