Sivas'ta 9 Gün Sonra Ölü Bulunan Musa Uygun

Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki Musa Uygun, 14 Kasım Cuma günü şehir merkezinden dönerken köy minibüsünden indikten sonra kaybolmuştu. Arama çalışmalarının ardından Uygun, köye yakın bir noktada ölü olarak bulundu.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki, 14 Kasım Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği kent merkezinden dönüşte köy minibüsüne bindi. Köy yol ayrımında minibüsten inen Uygun’dan bir daha haber alınamadı.

Arama çalışmaları

Yalnız yaşayan yaşlı adamın eve dönmediğini fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri, kayıp Uygun’un bulunabilmesi için muhtemel güzergâhlarda arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Buluntu ve soruşturma

Tam 9 gün sonra bugün, köye yakın bir noktada Uygun’un cansız bedenine ulaşıldı. Oturur vaziyette ölü olarak bulunan Uygun’un hipodermi veya geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

