Sivas’ta Ambulanslarda Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Dönemi Başladı

Sivas merkez ve ilçelerde ambulanslarda 12 Ekim’den itibaren EVS uygulandı; ihbar, yönlendirme, canlı görüntü ve hastane seçimi ile nakiller hızlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:17
Sivas’ta Ambulanslarda Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Dönemi Başladı

Sivas’ta ambulanslarda yeni dönem: EVS devrede

Dijital dönüşümle acil sağlık hizmetlerinde hız ve güven artıyor

Sivas il merkezi ve ilçelerinde görev yapan ambulanslarda 12 Ekim tarihinden itibaren Elektronik Vaka Sistemi (EVS) uygulamasına geçildi.

Sistemle birlikte ihbar, yönlendirme ve hasta nakli süreçleri daha hızlı ve güvenli hale geldi. İhbarda bulunan vatandaşın verdiği adres bilgisi anlık olarak ambulanslarda bulunan tabletlere iletiliyor.

Tabletler, güncel trafik ve yol durumunu analiz ederek en kısa ulaşım rotasını otomatik oluşturuyor ve ambulans ekiplerini yönlendiriyor. Bu sayede ekiplerin olay yerine ulaşım süreci hızlanıyor.

Sistemin diğer bir yeniliği ise ambulanslardaki kameralar sayesinde olay yerinin canlı olarak izlenebilmesi. Böylece sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan önce durum hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Ayrıca vaka bilgilerinin tabletler üzerinden kaydedilmesi ile sistem, hastaların yönlendirileceği en uygun hastaneyi otomatik olarak belirliyor ve nakil süreçleri hızlandırılarak sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlanıyor.

SİVAS İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN AMBULANSLARDA 12 EKİM TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK...

SİVAS İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN AMBULANSLARDA 12 EKİM TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK VAKA SİSTEMİ (EVS) UYGULAMASINA GEÇİLDİ.

SİVAS İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN AMBULANSLARDA 12 EKİM TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de