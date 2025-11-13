Sivas’ta Ambulanslarda Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Dönemi Başladı

Sivas’ta ambulanslarda yeni dönem: EVS devrede

Dijital dönüşümle acil sağlık hizmetlerinde hız ve güven artıyor

Sivas il merkezi ve ilçelerinde görev yapan ambulanslarda 12 Ekim tarihinden itibaren Elektronik Vaka Sistemi (EVS) uygulamasına geçildi.

Sistemle birlikte ihbar, yönlendirme ve hasta nakli süreçleri daha hızlı ve güvenli hale geldi. İhbarda bulunan vatandaşın verdiği adres bilgisi anlık olarak ambulanslarda bulunan tabletlere iletiliyor.

Tabletler, güncel trafik ve yol durumunu analiz ederek en kısa ulaşım rotasını otomatik oluşturuyor ve ambulans ekiplerini yönlendiriyor. Bu sayede ekiplerin olay yerine ulaşım süreci hızlanıyor.

Sistemin diğer bir yeniliği ise ambulanslardaki kameralar sayesinde olay yerinin canlı olarak izlenebilmesi. Böylece sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan önce durum hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Ayrıca vaka bilgilerinin tabletler üzerinden kaydedilmesi ile sistem, hastaların yönlendirileceği en uygun hastaneyi otomatik olarak belirliyor ve nakil süreçleri hızlandırılarak sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlanıyor.

