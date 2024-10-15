DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,39 0,16%
ALTIN
2.918,38 0,01%
BITCOIN
2.244.519,99 0,65%

Sivas'ta Çalınan Hayvanlar Bulundu

Jandarma, Sivas'ta çalınan büyükbaş hayvanları Erzincan ve Bayburt'ta bularak sahibine teslim etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:51
Sivas'ta Çalınan Hayvanlar Bulundu

Sivas'ta Çalınan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Sivas'ta yaşanan hayvancılık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüme kavuştu. Olay, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde 27 Eylül'de meydana geldi. 5 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından JASAT ekipleri, olaya el koyarak kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Sonucu Hayvanlar Sahibine Ulaşmayı Başardı

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda çalınan hayvanların 4’ünün Erzincan'da, 1’inin ise Bayburt'ta satıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde operasyonlar düzenleyerek kaybolan büyükbaş hayvanları buldu.

Jandarma, yakalanan hayvanları tekrar sahibine teslim ederken, olayla ilgili olarak şüpheliler H.B., E.D. ve G.K. hakkında da soruşturmalar başlatıldı.

Bu olay, Jandarma'nın suç ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup...

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup...

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı
3
Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması
5
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor
6
Hindistan'da Restoran Çalışanlarının İsimlerinin Açıklanması Zorunluluğu Endişe Yarattı
7
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor