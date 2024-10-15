Sivas'ta Çalınan Hayvanlar Bulundu

Sivas'ta Çalınan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Sivas'ta yaşanan hayvancılık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüme kavuştu. Olay, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde 27 Eylül'de meydana geldi. 5 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından JASAT ekipleri, olaya el koyarak kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Sonucu Hayvanlar Sahibine Ulaşmayı Başardı

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda çalınan hayvanların 4’ünün Erzincan'da, 1’inin ise Bayburt'ta satıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde operasyonlar düzenleyerek kaybolan büyükbaş hayvanları buldu.

Jandarma, yakalanan hayvanları tekrar sahibine teslim ederken, olayla ilgili olarak şüpheliler H.B., E.D. ve G.K. hakkında da soruşturmalar başlatıldı.

Bu olay, Jandarma'nın suç ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.