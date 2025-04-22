Sivas'ta Çocuklardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' (ÇEDES) çerçevesinde organize edildi ve okul bahçesinden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte taşıdıkları dövizlerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan sloganlar attı. Etkinliğin sonunda yapılan basın açıklamasında, Okul Müdürü Ömer Doğan önemli mesajlar verdi.

Okul Müdürü’nden Etkileyici Açıklama

Okul Müdürü Ömer Doğan, öğrencilere okulda önem verdikleri değerleri öğretmeye çalıştıklarını belirterek, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklarımızla dünyaya haykırıyoruz: Katili durdurun! Gazze'de aç çocuklar kurşun yiyor. Yiyecek, içecek suyu olmayan çocukların başına binlerce ton bomba atılıyor.'' sözlerini kullandı.

Bu anlamlı yürüyüş, çocukların ve eğitimcilerin barış ve insani değerlere olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında okul bahçesinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüdü.