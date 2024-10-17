Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama

Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Açıklama Yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehirde gerçekleşen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şimşek, yapılan saha taramaları sonucunda 12 evde hafif hasar oluştuğunu bildirdi.

Depremlerde Öğrenciler Fenalaştı

Vali Şimşek, depremin meydana geldiği köylerden Hacıali'nde inceleme yaptı. Deprem anında okullarda panik yaşandığını ifade eden Şimşek, 5 öğrencinin fenalaştığını ve bunlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Tedavi süreçleri devam eden öğrenciler için endişeye gerek olmadığını vurguladı.

Muhtar ve Aileye Geçmiş Olsun Mesajı

Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali, "Çok şükür ucuz atlattığımız bir deprem oldu," diyerek hasar durumunu değerlendirdi. Muhtarın evinde de hafif hasar bulunduğu kaydedildi.

Devletin Gücü Yanımızda

Vali Yılmaz Şimşek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz incelemelerini sürdürecek. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AFAD, jandarma ve diğer ekiplerimizle birlikte buradayız," dedi.

"Devletimiz güçlüdür ve her zaman vatandaşımızın yanındadır. İnşallah daha büyük depremler görmeyiz. Rabb'im bizleri her türlü depremden korusun," diyerek sözlerini tamamladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.