Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı

Sivas'ta sivil zabıta ekipleri 14 dilenciyi yakaladı; bir dilencinin topladığı 337 lirayı lahmacunun içine gizlediği tespit edildi, Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:08
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dilencilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında sivil zabıta ekipleri tarafından 14 dilenci yakalandı.

Yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı ve dilenerek aldıkları paralar tutanakla teslim alındı. Aramalar sırasında bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içinde gizlediği belirlendi.

Olayla ilgili işlem yapan zabıta ekipleri, tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uyguladı. Denetimlerin aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı.

