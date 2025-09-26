Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı

Sivas'ta dilenci, topladığı parayı lahmacuna gizledi
Sivil zabıta ekipleri 14 kişiyi yakaladı
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dilencilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında sivil zabıta ekipleri tarafından 14 dilenci yakalandı.
Yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı ve dilenerek aldıkları paralar tutanakla teslim alındı. Aramalar sırasında bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içinde gizlediği belirlendi.
Olayla ilgili işlem yapan zabıta ekipleri, tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uyguladı. Denetimlerin aynı şekilde devam edeceği bildirildi.
