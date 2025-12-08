DOLAR
Sivas'ta Emniyet ve Jandarmaya 62 Yeni Hizmet Aracı

İçişleri Bakanlığı desteğiyle Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne 42, Jandarma Komutanlığı'na 20 araç tahsis edildi; toplam 62 yeni hizmet aracıyla güvenlik güçlerinin kapasitesi artırıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:15
Filo modern araçlarla güçlendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Sivas’taki güvenlik birimlerinin araç filosu güçlendirildi. Kent genelinde asayiş, güvenlik ve operasyonel etkinliği artırmak amacıyla yapılan tahsisle il emniyet ve jandarma teşkilatlarının kapasitesi yükseltildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne 42, İl Jandarma Komutanlığı'na ise 20 yeni hizmet aracı tahsis edildi. Böylece Sivas'a toplam 62 yeni araç kazandırıldı.

Vali Yılmaz Şimşek programdaki konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Sivas’ımızın huzuruna, güvenliğine ve kamu düzenine önemli katkılar sunacağına inandığım yeni hizmet araçlarımızı hizmete başlatmanın mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sözlerimin başında yeni araçlarımızın şehrimize, jandarma ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin başında bu sabah İstanbul’da bir narkotik operasyonunda şehit olan polisimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Kıymetli katılımcılar, değerli arkadaşlar şüphesiz emniyet hizmetleri devletlerin en öncelikli ve asli görevidir. Güvenliğin olmadığı, asayişin bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden, varlığından söz etmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim, yatırım, kalkınma olmaz. O nedenle önce güvenlik, önce asayiş diyoruz. İşte bu anlayış doğrultusunda İçişleri bakanlığımızın ve il özel idaremizin katkıları, hayırseverlerimizin desteğiyle emniyet teşkilatımıza 42, jandarma teşkilatımıza 20 olmak üzere toplam 62 yeni hizmet aracı kazandırmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu araçlar modern donanımlarıyla ve kalitesiyle güvenlik birimlerimizin sahadaki etkinliğini ve görünürlüğünü arttırarak teşkilatımızın gücüne güç katacaktır"

