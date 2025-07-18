Sivas'ta Eski Vali Erol Karaömeroğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Eski Vali Erol Karaömeroğlu'ndan Acı Haber

Sivas'ın Kangal ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan eski Bitlis Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, Sivas-Malatya kara yolunun Halep köprüsü mevkisinde önceki gün meydana geldi. Erol Karaömeroğlu'nun yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil, Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda eski Vali Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz, oğlu Metehan Karaömeroğlu ve sürücü Y.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altında olan Karaömeroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastanenin morguna konuldu. Bu üzücü olay, Sivas ve Bitlis'te derin bir üzüntü yarattı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karaömeroğlu için Cumhuriyet Üniversitesinde tören düzenlendi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karaömeroğlu için Cumhuriyet Üniversitesinde tören düzenlendi.