Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza: Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Düştü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan bir minibüs uçuruma yuvarlandı, sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 21 UA 412 plakalı araç, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

Kazanın hemen ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza sonucunda Zeliha Yılmaz ve İbrahim Erol da dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 18 yaralı hastanelere sevk edildi.

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ekipler, minibüsü uçurumdan çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.