Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta detaylı arama gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan arama sırasında, araçta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Düzensiz Göçmenler

Operasyon kapsamında yakalanan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen ise, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.