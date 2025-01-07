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Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı, 3 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:52
Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta detaylı arama gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan arama sırasında, araçta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Düzensiz Göçmenler

Operasyon kapsamında yakalanan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen ise, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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