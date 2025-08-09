Sivas'ta İki Ayrı Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Sivas'ta İki Ayrı Trafik Kazası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. İlk kaza, Y.A. (55) tarafından yönetilen ve 58 HG 077 plakalı arpa yüklü traktörün, E.Ş. (27) idaresindeki 34 CGC 690 plakalı otomobille çarpışması sonucu oluştu. Kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Ambulans Yolu kavşağında gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü E.Ş. ile yanındaki O.Ş. (27) ve Ş.Ş. (63) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İkinci Kaza ve Yaralılar

Gürçayır beldesinin girişinde meydana gelen ikinci kazada ise İ.E. (34) yönetimindeki 77 ACB 482 plakalı hafif ticari araç ile S.B. (61) tarafından idare edilen 01 AEY 858 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet Gürçayır Köprüsü üzerinde asılı kalırken, hafif ticari aracın içindekiler yaralandı.

Bu kazada F.E. (34), Y.E.E. (11), E.E. (3), E.A.E. (6), N.Y. (28) ve A.Y. (4) yaralanarak sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri kaza ile ilgili incelemelerine devam ediyor.

