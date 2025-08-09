Sivas'ta Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza, Yukarı Mahalle Hüyük köyü yol ayrımı Ambulans Yolu Kavşağı'nda meydana geldi.

Kazanın Ardından Hızla Müdahale Edildi

Öğle saatlerinde gerçekleşen kazada, M.K. idaresindeki 01 ATR 326 plakalı kamyonet ile M.Ş. yönetimindeki 34 CYT 031 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın hemen ardından çevredekiler durumun ciddiyetini fark ederek ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralananlar arasında sürücüler ve yolcular yer aldı. Yaralılar arasında G.K. (50), A.Ş. (3), H.A.C. (5) ve B.İ.C. (7) bulunmaktadır. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.