Sivas'ta Kar Altında Koyunlar — Çoban Tarık Kara Türküyle Mest Etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışıyla yaylada kalan koyunlar geri dönerken, ünlenen çoban Tarık Kara Güneş köyündeki ağılda türkü söyledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:26
Sivas'ta Kar Altında Koyunlar — Çoban Tarık Kara Türküyle Mest Etti

Sivas'ta Kar Altında Koyunlar, Çobanın Türküsü Sosyal Medyayı Salladı

Gürün'de kar, bazı sürüleri yaylada mahsur bıraktı

Sivas’ta önceki gün gece saatlerinden bu yana etkisini artırarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Gürün ilçesinde arazide yayılan bazı küçükbaş hayvan sürüleri, yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yaylada kaldı; bazı sürüler ise ağıldan çıkamadı.

Bazı çobanlar tipi ve fırtına nedeniyle hayvanlarını araziye çıkaramadı. Koyun sürüleri, karla kaplı arazide yaylalardan köye dönüş yaptı.

Tanınan çoban Tarık Kara ağılda türkü söyledi

Tarık Kara (37), yaklaşık 3 yıl önce sosyal medyada paylaştığı türküler ile ünlenmiş bir çoban olarak dikkat çekti. Güneş köyü'ndeki kış şartlarını cep telefonuyla kaydeden Kara, ağılda yanık sesiyle yöreye özgü bir türkü seslendirdi; performansı dinleyenleri mest etti.

Tarık Kara, çektiği görüntülerde köydeki kış koşullarını anlatarak, "Dışarıda kış olduğu için hayvanları dışarıda bırakamadık. Yemi içeride dökmek zorunda kaldık. O kadar kış ki anlatamam. Şu an size kışın şiddetini göstermek için kapıyı açacağım. Güzel yağıyor. Tam Sivas’ın kışına uygun bir hava. Kış dediğin böyle olacak, maşallah" dedi.

Yoğun kar yağışı ve fırtına, bölgedeki küçükbaş hayvancılığı etkiledi; çobanların tedbirleri ve yöresel türküleri ise hem yerel hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

TARIK KARA

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

