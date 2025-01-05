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Sivas'ta Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Sivas'ta etkili kar yağışı, kent merkezinde 10 santimetrelik kar kalınlığı oluşturdu. Belediye ve Karayolları ekipleri seferber oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:59
Sivas'ta Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Sivas'ta sabaha karşı etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kent merkezinde görülen kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. Bu durum, Sivas’ın kış manzaralarını gözler önüne serdi.

Belediye ve Karayolları Ekipleri Seferber Oldu

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına hız verdi. Aynı zamanda, Karayolları ekipleri şehirlerarası yollardaki trafiğin aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşımda Zorluklar ve Güvenlik Önlemleri

Özellikle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolu boyunca etkili olan kar yağışı, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Zirve kısımlarında ise sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesindeki azalmalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını ve tedbirli davranmalarını istedi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı...

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Ekipler, kar temizleme çalışması yürüttü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı...

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Ekipler, kar temizleme çalışması yürüttü.

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