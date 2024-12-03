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Sivas'ta Kızılırmak Nehri Buzla Kaplandı: Altınyayla Türkiye'nin En Soğuk Yeri

Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin yüzeyi buzla kaplanırken, Altınyayla ilçesi 23 dereceyle Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:45
Sivas'ta Kızılırmak Nehri Buzla Kaplandı: Altınyayla Türkiye'nin En Soğuk Yeri

Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde Buzlanma

Sivas'ta etkili olan soğuk hava koşulları, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyinin kısmen buzla kaplanmasına neden oldu. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, Eğriköprü mevkisinde çeşitli bölgelerde buz tutmuş durumda.

Soğuk Hava Sivas'ta Etkili Olmaya Devam Ediyor

Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve çevre ilçelerdeki hava durumu, bölge halkını zorluyor.

Altınyayla: Türkiye'nin Soğuk Kenti

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, dün yaşanan soğuk havanın ardından bugün de gece sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Gece, sıfırın altında 23 derece sıcaklık ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Altınyayla'nın ardından sıfırın altında 22,9 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü beldesi takip ediyor.

Diğer İllerdeki Sıcaklık Durumu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 22,5 derece, Bayburt'un Altıntepe beldesinde 21,6 derece, Erzurum'un Çat ve Sivas'ın İmranlı ilçelerinde 21,5 derece, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ise 21,3 derece olarak ölçülen sıcaklık değerleri dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi...

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi...

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

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