Sivas'ta Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde 4 aylık köpeğine şiddet uyguladığı görüntülenen 44 yaşındaki İ.A. valilik talimatıyla gözaltına alındı; köpek barınağa teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:41
Gemerek Sızır Beldesi'nde kaydedilen görüntüler sonrası operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde çevrede bulunan vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A.'nın 4 aylık köpeğine şiddet uyguladığı görüldü.

Görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve şüpheli İ.A. gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimlerin devreye girdiği belirtildi.

Meydana gelen olayda şiddet gören köpek, gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edildi.

Sivas Valiliği, hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduklarını vurguladı ve devletin kanunlarının hayvan haklarını koruduğunu hatırlattı.

