Sivas'ta Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

Sivas'ta Minibüs Devrildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada, İ.D. (38) yönetimindeki 34 KJ 538 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ortaseki mevkisinde devrildi.

Kaza Sonrası Olay Yeri

Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, sürücü İ.D. ve minibüsteki 12 yolcu yaralandığı belirlendi.

Yaralıların Durumu İyi

Yaralılar, Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.