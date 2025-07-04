Sivas'ta Mobilya İmalathanesinde Yangın: Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Sivas'ta, Gültepe Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan iki katlı bir mobilya imalathanesinde yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İş yerinden yükselen dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekerek hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulmasına neden oldu. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Yangının söndürülmesi için ekipler, yaklaşık 30 dakika süren bir mücadele verdi. Ancak, yangın sonucunda imalathane durumu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili detaylar ve yangının çıkış sebebi üzerine investigations devam ediyor.

Sivas'ta iki katlı bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.