Sivas'ta Nesli Tehlike Altında Olan Ağaç Yediuyuru Görüldü

Sivas'ta Ağaç Yediuyuru Tespit Edildi

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyuru (Dryomys nitedula) bir kez daha görüntülendi. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Adem Uzun'un, il merkezine 18 kilometre mesafedeki Soğuk Çermik bölgesinde gerçekleştirdiği gezide bu nadir türün sağlıklı bir bireyine rastlandığı belirtildi.

Doğalara Dönüş

Başkan Uzun, ağaç yediuyurunu doğal ortamına bıraktıklarını vurguladı. Yediuyurunun, fare benzeri görünümünün bazı vatandaşlarda endişe yarattığını ifade eden Uzun, bu türe zarar vermemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Lütfen Zarar Vermeyelim"

Uzun, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu hayvan, sosyal yapısı gereği yedili gruplar halinde hareket ediyor. Vatandaşlarımız bu hayvanı fareye benzetiyor, bu da zarar verme riskini artırıyor. Çok nadir rastlanan bu türe, lütfen zarar vermeyin."

Sivas'ta fareye benzeyen kemirgengillerden nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Sivas'ta fareye benzeyen kemirgengillerden nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Sivas'ta fareye benzeyen kemirgengillerden nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Sivas'ta fareye benzeyen kemirgengillerden nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.