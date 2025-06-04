Sivas'ta Reflektör Dağıtımı İle Tarımsal Güvenlik Artırılıyor

Sivas'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Dağıtımı

Sivas'ta tarımsal hareketliliğin artmasıyla birlikte oluşabilecek traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla, çiftçilere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Vali Yılmaz Şimşek, merkeze bağlı Karayön köyünde düzenlenen programda, havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlerin arttığını vurguladı.

Reflektör Tak, Işık Ol, Görünür Ol Projesi

Vali Şimşek, "Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol" projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Projenin Sivas için önemli olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: "Sivas, geniş coğrafyasıyla tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölge. Yaz aylarında hasat dönemlerinde trafik yoğunluğu artıyor ve traktörlerimizde reflektör olmaması durumunda büyük riskler oluşuyor."

Şimşek, reflektör eksikliğinin neden olduğu kazaların sayısının arttığını belirterek, projenin çiftçileri bilgilendirip, bilinçlendirerek trafik kazalarını azaltmayı hedeflediğini dile getirdi.

Programın ardından, Vali Şimşek ve beraberindekiler, çiftçilere reflektör dağıtarak bazı traktörlere reflektörlerin takılmasını sağladı.

Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile diğer kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Önceki yıllarda, Sivas'ta 35 bin traktörün kayıtlı olduğu ve geçen yıl 15 kişinin traktör kazalarında hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Sivas'ta tarımsal hareketliliğin artmasıyla meydana gelebilecek traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağda) katıldı.

Sivas'ta tarımsal hareketliliğin artmasıyla meydana gelebilecek traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağda) katıldı.