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Sivas'ta Silahlı Kavga: İki Yaralıdan Biri Ağır

Sivas'ta Eğriköprü Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, diğeri ise tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 21:28
Sivas'ta Silahlı Kavga: İki Yaralıdan Biri Ağır

Sivas'ta meydana gelen silahlı kavga, kentteki güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Eğriköprü Mahallesi'nde, husumet bulunan A.A. (34) ile O.K. (36) karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.A. ve O.K., aynı tüfeği kullanarak birbirlerinin bacaklarından vurdu. Olayın hemen ardından, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Yaralılardan O.K., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, A.A. ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma...

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma...

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

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