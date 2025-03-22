Sivas'ta Soba Külü Yangına Sebep Oldu

Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 02:39
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 02:39
Sivas'ta Soba Külü Yangına Sebep Oldu

Sivas'ta Yangın Korkusu: Soba Külünden Çıktı

Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde, Erzincan Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, soba külü bir plastik çöp kovasına döküldü.

Yangın, çöp kovasında alevlenerek hızla büyüdü ve iş yerinin kapısı önündeki lastiklere sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte çevrede panik yaşandı.

Durumun hemen bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Ekipler, yangını iş yerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu üzücü olay, soba külünün dikkatsizce bırakılmasının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

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