Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırla çarpışan 86 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ali Ünalan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:55
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Ali Ünalan (86) idaresindeki 58 AGT 981 plakalı elektrikli motosiklet, S.C. (64) yönetimindeki 38 AGC 498 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Kazada ağır yaralanan Ali Ünalan, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

