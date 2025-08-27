Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Ali Ünalan (86) idaresindeki 58 AGT 981 plakalı elektrikli motosiklet, S.C. (64) yönetimindeki 38 AGC 498 plakalı tırla çarpıştı.
Kaza ayrıntıları
Kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve sonuç
Kazada ağır yaralanan Ali Ünalan, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.