Sivas'ta Tır Sürücüsü AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Tır Kazası ve Başarıyla Kurtarma Operasyonu

Sivas'ın Gölova ilçesinde, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak bariyerlerde asılı kalan tır sürücüsü, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Anı ve Olay Yeri Müdahalesi

Z.Ö. yönetimindeki 34 ZL 8576 plakalı tır, D-100 kara yolu Bozat köyü yakınlarında kaza yaparak EDS direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Kaza sonucunda araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin özverili çalışmaları ile kurtarıldı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Z.Ö., Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra bariyerlerde asılı kalan tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra bariyerlerde asılı kalan tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.