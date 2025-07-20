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Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kazanın ayrıntıları burada.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 17:16
Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Sivas'ta Trajik Trafik Kazası

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, M.A. (35) yönetimindeki 07 AYR 988 plakalı otomobilin, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü yakınlarında M.S.K. idaresindeki 96 AAN 664 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile birlikte bulunan D.A. (3), Ş.A. (32), A.A. (7), Ş.E. (28) ve A.E. (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 3 yaşındaki D.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

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