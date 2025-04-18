Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri, Ş.K. (52) yönetimindeki 58 TP 841 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı otomobil tarafından arkadan çarpıldı.

Olay Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Ş.K.'nin otomobili refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki sürücü kazayı yara almadan atlattı, ancak Ş.K.'nin aracında bulunan M.K, G.Y, S.K ve I.Y yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.