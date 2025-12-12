Sivas'ta ulaşım güçleniyor: 2 yeni 12 metrelik otobüs hizmette

Sivas'ta ulaşım altyapısı güçlendi: 2 yeni otobüs hizmete girdi

12 metrelik 'sarı otobüs'larla konfor ve kapasite artışı

Sivas Belediyesi, kent içi toplu taşıma standartlarını yükseltmek amacıyla 2 yeni otobüsü daha hizmete sundu. Belediye, mevcut 8 metrelik halk otobüslerinin yanına 12 metrelik otobüsleri ekledi.

Yeni araçlarla birlikte 12 metrelik otobüs sayısı artırıldı. Daha geniş tasarımı sayesinde bu otobüsler, daha fazla yolcu taşıma kapasitesi ve işletme tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bunlardan birisi hepinizin bildiği üzere Akıllı Durak Sistemiydi. Kapalı duraklarımız gerçekten büyük bir beğeni topladı. Şu an itibariyle soğuk ve yağmurlu günlerde vatandaşlarımızın sığındıkları, aynı zamanda bilgilendirildikleri bir alan oldu. Bugün de söz verdiğimiz gibi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi ile birlikte otobüslerimizi büyüteceğimizi söylemiştik. Kooperatifimiz elini taşın altına koydu, biz de kooperatifimize destek vererek 4 sarı otobüsü şehrimizin hizmetine kazandırmış olduk. Bu çalışmalar, önümüzdeki günlerde devam edecek. Şehrimizde ulaşıma konfor ve güvenlik getirmek istiyoruz. Mevcut otobüslerin uzunlukları 8 metre. Bu da ciddi anlamda bir yoğunluğa neden oluyor. Yeni kazandırmış olduğumuz sarı otobüslerin uzunluğu 12 metre. Daha geniş, daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu otobüsler, birçok konuda tasarruf sağlıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sarı otobüsleri daha da yaygınlaştıracağız. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Konuşmaların ardından yeni otobüsün direksiyonuna geçen Başkan Uzun, şehir turu yaptı.

