Sivas'ta Uyuşturucu Trafiği Davasında Hapis Cezaları Verildi

Sivas'ta Uyuşturucu Davasında Hapis Cezası Kararı

Sivas'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanan 24 sanıktan 13'ü hakkında hapis cezası verildi. Mahkeme, söz konusu sanıklar arasında cezalarla ilgili düzenlemeler yaptı.

Davanın Detayları

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.S, B.G, M.S.G, M.R ve diğerleri katıldılar. Tutuksuz yargılananlar arasında ise B.T, E.K, H.G ve diğer sanıklar yer aldı.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklara son sözleri sorulduğunda, E.S, "Olayları gerçeği ile anlattım, bu işin meslek edinildiği doğru değildir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." ifadelerini kullandı. B.G ise, "Bu suçlamalarla bir alakam yoktur; tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararları

Mahkeme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçunu işleyenler arasında cezalar verdi. B.G için 24 yıl 9 ay, diğer bazı sanıklar için ise 18 yıl 9 ay ile 2 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları belirlendi. Diğer sanıkların beraatleri de mahkeme tarafından kabul edildi.

Gelişmelerin takip edileceği bu davada, sanıklar ve avukatları duruşma sırasında suçsuzluklarını savunmaya devam ettiler.