Sivas'ta Yangın Felaketi: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki Z.A. hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:07
Sivas'ta Yangın Felaketi: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesi'nde meydana gelen bir yangın felaketi, 92 yaşındaki Z.A.'nın hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, Kuluncak köyünde bulunan müstakil bir evde gerçekleşti.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Ekiplere zor koşullar altında müdahale eden yangın söndürme ekipleri, evde yalnız yaşadığı belirlenen Z.A.'yı dışarı çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Z.A. kurtarılamadı.

Z.A.'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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