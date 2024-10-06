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Sivas'ta Yem Deposunda Yangın: 20 Bin Balya Saman ve İş Makinesi Zarar Gördü

Şarkışla'daki yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve bir iş makinesi yandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:59
Sivas'ta Yem Deposunda Yangın: 20 Bin Balya Saman ve İş Makinesi Zarar Gördü

Sivas'ta Yangın Felaketi

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Gürçayır beldesinde, bir yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığı bildirildi. Ahmet Toy’a ait olan yem deposunda meydana gelen olayda, yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda bulunan 20 bin balya saman ve bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde

Yangının ardından durumu öğrenen yetkililer, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Yangının sebebi hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı....

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ile belediye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı....

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ile belediye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı....

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ile belediye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı....

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ile belediye ekipleri sevk edildi.

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