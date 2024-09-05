Sivas'ta Yeni Eğitim Kurumu Açılışı Gerçekleştirildi

Yeni Okul Sivas'a Kazandırıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan 12 derslikli Milli Egemenlik İlkokulunun açılışını yaptı.

Gelecek İçin Yapay Zeka ve Eğitim

Açılış töreninde konuşan Güler, Sivas'taki eğitim olanaklarının artırılmasına yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. "Gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, bizlerin onları iyi yönlendirmesi lazım. Bu, aziz milletimizin geleceği için büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek'ten Eğitim Bütçesi Açıklaması

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, devletin eğitime ayırdığı bütçenin artış gösterdiğini vurguladı. İstatistiklere dayanarak, sınıf başına düşen öğrenci sayısının 17-18 civarına düştüğünü belirtti.

Törene Yoğun İlgi

Açılış törenine AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve diğer protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.