DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.767.728,91 -0,28%

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağın Yamacına Çarptı: 4 Ölü, 33 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 21:07
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağın Yamacına Çarptı: 4 Ölü, 33 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza: Otobüs Dağa Çarptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen acı kaza, yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucunda gerçekleşti. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e sefer yapan O.K. yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağa çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ağır olmak üzere toplam 33 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla en yakın hastanelere taşındı. Kazanın meydana geldiği noktada incelemeler ise devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mehmet Murat Çalık'ın Tedavisine Destek
3
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağın Yamacına Çarptı: 4 Ölü, 33 Yaralı
4
Düzce'deki Örtü Yangını İtfaiye ve Vatandaşların İşbirliğiyle Söndürüldü
5
Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
6
Ardahan'da Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı