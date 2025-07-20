Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağın Yamacına Çarptı: 4 Ölü, 33 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza: Otobüs Dağa Çarptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen acı kaza, yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucunda gerçekleşti. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e sefer yapan O.K. yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağa çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ağır olmak üzere toplam 33 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla en yakın hastanelere taşındı. Kazanın meydana geldiği noktada incelemeler ise devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.