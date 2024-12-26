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Sivas Valiliğinden Açıklama: 'Ateş Yakan Anne' Gerçeği

Sivas'ta el arabasında ateş yakan kadının durumu hakkında Valilikten yapılan açıklamada, dilencilik yaptığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:15
Sivas Valiliğinden Açıklama: 'Ateş Yakan Anne' Gerçeği

Sivas Valiliğinden 'Çocuklarını Isıtmak İçin El Arabasında Ateş Yakan Anne' Açıklaması

Sivas Valiliği, sosyal medyada yer bulan ve büyük tepki toplayan görüntülerin ardından kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, A.E. isimli kadının, şehrin farklı caddelerinde dolaşarak dilencilik yöntemiyle para topladığı ve vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği ifade edildi.

Sosyal Yardımlar Devam Ediyor

Valilik, görüntülerde yer alan kadının 14 çocuğu bulunduğunu ve en küçüğünün 2, en büyüğünün ise 24 yaşında olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aileye gerekli sosyal yardımların daha önce sağlandığı ve bu yardımların devam edeceği vurgulandı.

Sosyal Devlet İlkesi

Valiliğin açıklaması, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ve ailelerin desteklenmesine yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Sivas Valiliği, sosyal yardımların yürütülmesi konusunda ilgili kurumlarının yanlarında olduğunu dile getirdi.

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