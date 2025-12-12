Siverek'te 'Tohumdan Sofraya' Tarım Eğitimi — Lavanta, Biberiye, Adaçayı

Siverek'te lise öğrencileri okul bahçesinde "tohumdan sofraya" tarım eğitimi alıyor

Siverek Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kurulan özel uygulama alanında hem tarımı pratik olarak öğreniyor hem de bölgenin geleneksel ürünlerine alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

Uygulama bahçesi 'laboratuvar' işlevi görüyor

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, teorik bilgileri sahada uygulayarak dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Okul bahçesindeki uygulama bahçesi, öğrenciler için adeta bir laboratuvar görevi görüyor. Öğrenciler bu alanda lavanta, biberiye ve adaçayı gibi yüksek katma değerli bitkileri başarıyla yetiştiriyor.

Tohumdan hasada tüm süreci deneyimliyorlar

Öğrenciler, bitkilerin ekiminden bakımına, gelişiminden hasadına kadar tüm tarımsal aşamaları bizzat deneyimliyor. Hasat sonrası ürünler okulun laboratuvar bölümünde temizlenip kurutuluyor, paketlenerek satışa hazır hâle getiriliyor. Bu kapsamlı süreçle öğrenciler, tarım eğitimini tohumdan sofraya felsefesiyle tam anlamıyla öğreniyor ve bölge çiftçilerine alternatif ürün yetiştirme konusunda örnek teşkil ediyor.

Yetkililer projeyi ve hedeflerini anlattı

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Pekşahin projenin amaçlarını şöyle açıkladı: "Bizler tarım öğrencilerimizle birlikte, uygulama alanı olarak belirlediğimiz bahçemizde, daha önce Siverek’imizde ve bölgemizde yetiştiriciliği yapılmayan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine geçen yıl itibarıyla başladık. Şu anda da adaçayımızın hem hasadını hem de yeni dikim işlerini başlatmış bulunmaktayız"

Pekşahin sözlerine, "Bizim en büyük amacımız öğrencilerimizi burada sahaya yönlendirmek ve tarımı onlara uygulamalı olarak göstermek. Aynı zamanda bizim bölgemizi alternatif tarım ürünlerine yönlendirmektir. Bu kapsamda, aromatik bitkilerden olan lavanta, biberiye ve altın otu yetiştiriciliğine de başladık. Öğrencilerimizi sahada görmek hem bizleri mutlu ediyor hem de bölgemizi alternatif tarım yetiştiriciliğine sevk ederek, onlara bilinçli bir şekilde tarımı öğretmek en büyük gayemiz olacaktır" şeklinde devam etti.

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İbrahimoğlu ise projenin eğitim vizyonuna değinerek, "Milli Eğitim Bakanımızın geliştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Model’inin ’Yetkin ve Erdemli İnsan Yetiştirme’ hedefleri doğrultusunda, okulumuzda yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda sahada uygulanabilir üretimde de öğrencilerimizi yetiştiriyoruz" dedi. İbrahimoğlu ayrıca, "Okul bahçemizde, kuraklığa dayanıklı lavanta, biberiye ve adaçayı gibi aromatik bitkilerle hem çevre bilinci yüksek, üretken bireyleri eğitiyor hem de bölge tarımı için sürdürülebilir ve katma değerli tarıma öncelik veriyoruz. Bu önemli başarılarından dolayı Tarım Alanı Şefimiz Mustafa Pekşahin’i ve tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler deneyimlerini aktardı

Tarım Bölümü 10. Sınıf öğrencisi Melike Dikeç süreci şöyle anlattı: "Biz burada lavanta ve adaçaylarının hasadını yaparak önce kurutma aşamasına geçtik. Kurutma işleminde belirli bir süre bekledikten sonra, şu anda paketleme aşamasındayız. Paketleme işlemlerini tamamladıktan sonra ürünlerimizi tüketilmeye hazır bir şekilde kullanıma sunacağız. Bu süreçle birlikte, bitkilerin tarladan sofraya olan yolculuğunu bizzat deneyimleme imkânı bulduk"

Tarım Bölümü öğrencisi Ramazan Demir ise, "Okulumuzun arka bahçesinde lavanta, biberiye, altın otu ve adaçayı gibi aromatik bitkileri yetiştiriyoruz. Özellikle bu sene adaçayımızın hasadını gerçekleştirdik. Dikim aşamasında arkadaşlarımızın hepsinden yardım istemiştik, zaten herkes bize destek oldu. Adaçayının hasadını yaptıktan sonra kurutmak için okulumuzda özel bir oda seçtik. Güneş görmeyen gölge bir alanda kurutma işlemini tamamladık. Bu sayede bitkilerin kalitesini korumayı öğrendik" şeklinde konuştu.

Proje, gençlerin tarım teknolojilerine olan ilgisini artırmayı, mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi ve bölge tarımını alternatif, katma değerli ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor.

