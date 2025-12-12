Siverek'te 'Tohumdan Sofraya' Tarım Eğitimi: Lise Öğrencileri Aromatik Bitkiler Yetiştiriyor

Siverek'te 'Tohumdan Sofraya' Tarım Eğitimi Okul Bahçesinde Hayat Buldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Siverek Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kurulan özel uygulama alanında hem tarımı pratik olarak öğreniyor hem de bölgenin geleneksel ürünlerine alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

Uygulama bahçesi: Öğrenciler için laboratuvar

Tarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, okul bahçesindeki uygulama bahçesini laboratuvar gibi kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Bahçede lavanta, biberiye ve adaçayı başta olmak üzere yüksek katma değerli bitkiler yetiştiriliyor.

Tohumdan hasada uygulamalı eğitim

Öğrenciler, bitkilerin ekiminden bakımına, gelişiminden hasadına kadar tüm tarımsal aşamaları birebir deneyimliyor. Bu kapsamlı uygulamalı eğitim, gençlerin tarım mesleğini temelden öğrenmesini sağlarken, bölge çiftçilerine alternatif ürün yetiştirme konusunda örnek teşkil ediyor.

Hasat, kurutma ve paketleme süreçleri okulda tamamlanıyor

Son hasat çalışmalarıyla toplanan ürünler, okul bünyesindeki laboratuvar bölümüne taşınıyor; burada temizlenip kurutulan ürünler paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Öğrenciler, işlemlerin tüm aşamalarını gözlemleyip uygulayarak bitkilerin tarladan sofraya olan yolculuğunu öğreniyor.

Projenin amaçları ve bölgeye katkısı

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Pekşahin, projenin amacını şöyle özetledi: "Bizler tarım öğrencilerimizle birlikte, uygulama alanı olarak belirlediğimiz bahçemizde, daha önce Siverek’imizde ve bölgemizde yetiştiriciliği yapılmayan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine geçen yıl itibarıyla başladık. Şu anda da adaçayımızın hem hasadını hem de yeni dikim işlerini başlatmış bulunmaktayız."

Pekşahin, projenin bölge tarımına katkısını vurgulayarak, "Bizim en büyük amacımız; öğrencilerimizi burada sahaya yönlendirmek ve tarımı onlara uygulamalı olarak göstermek. Aynı zamanda bizim bölgemizi alternatif tarım ürünlerine yönlendirmektir. Bu kapsamda, aromatik bitkilerden olan lavanta, biberiye ve altın otu yetiştiriciliğine de başladık" dedi.

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İbrahimoğlu ise, projenin eğitimsel ve çevresel kazanımlarına dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanımızın geliştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Model’inin ’Yetkin ve Erdemli İnsan Yetiştirme’ hedefleri doğrultusunda, okulumuzda yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda sahada uygulanabilir üretimde de öğrencilerimizi yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Müdür İbrahimoğlu, projenin çevresel ve ekonomik faydalarını özetleyerek, okulun kuraklığa dayanıklı lavanta, biberiye ve adaçayı ile hem çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirdiğini hem de bölge tarımı için sürdürülebilir ve katma değerli tarımı desteklediğini belirtti.

Öğrencilerden uygulamalı deneyim

Tarım Bölümü 10. Sınıf öğrencisi Melike Dikeç, süreci şöyle anlattı: "Biz burada lavanta ve adaçaylarının hasadını yaparak önce kurutma aşamasına geçtik. Kurutma işleminde belirli bir süre bekledikten sonra, şu anda paketleme aşamasındayız. Paketleme işlemlerini tamamladıktan sonra ürünlerimizi tüketilmeye hazır bir şekilde kullanıma sunacağız."

Bir diğer öğrenci Ramazan Demir ise, "Okulumuzun arka bahçesinde lavanta, biberiye, altın otu ve adaçayı gibi aromatik bitkileri yetiştiriyoruz. Özellikle bu sene adaçayımızın hasadını gerçekleştirdik. Dikim aşamasında arkadaşlarımızın hepsinden yardım istemiştik, zaten herkes bize destek oldu. Adaçayının hasadını yaptıktan sonra kurutmak için okulumuzda özel bir oda seçtik. Güneş görmeyen gölge bir alanda kurutma işlemini tamamladık. Bu sayede bitkilerin kalitesini korumayı öğrendik" diye konuştu.

Sonuç olarak, proje gençlerin tarım teknolojilerine ilgisini artırmayı, mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi ve bölge tarımına alternatif, katma değeri yüksek ürünler kazandırmayı hedefliyor.

