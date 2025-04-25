Slovakya ve Kırgızistan, Tarihi İşbirliğini Yeniden Canlandırıyor

Slovakya, Kırgızistan ile Tarihi İşbirliğini Yeniden Canlandırmak İstiyor

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, Kırgızistan ile tarihi işbirliğini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Blanar, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Vize Muafiyeti Anlaşması İmzalandı

Görüşme kapsamında, Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine yönelik vize muafiyeti sağlanmasına dair bir anlaşma imzalandı. Ayrıca her iki ülke arasında 2026-2027 yıllarını kapsayan işbirliği programı da hayata geçirildi.

İşbirlikleri ve Ortak Projeler

Blanar, Kırgızistan ile mükemmel ilişkileri olduğunu ve açık sorunların bulunmadığını belirtti. İki ülkenin uluslararası politika alanındaki benzer görüşlerine de dikkat çekti. Aynı zamanda enerji alanında, küçük ve büyük hidroelektrik santralleri kurulumunda deneyim ve bilgi paylaşımına hazır olduklarını ifade etti.

Geçmişten Gelen Bağlar ve Yeni Fırsatlar

Blanar, Intergelpo kooperatifinin Kırgızistan’a gelişiyle birlikte ülkede inşa edilen hastaneler ve fabrikalar gibi önemli altyapı projelerini de vurguladı. Bu kooperatifin Kırgızistan'ın gayri safi milli hasılasının %20'sini oluşturduğuna işaret eden Blanar, geçmişin izleri ile geleceğin ortak projelerini bir araya getirmek istediklerini belirtti.

İki Ülke Arasında Yeni Ufuklar

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ise Slovakya'nın Kırgızistan ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayarak, bu ziyaretin ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını simgelediğini söyledi. Bişkek’te düzenlenen Slovakya-Kırgızistan İş Forumu, yeni iş bağlantıları kurmak için önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Tarihsel Seferler ve Bugünün Anlamı

Kulubayev, Intergelpo kooperatifinin 1925 yılında Kırgızistan’a yaptığı katkıların ve yardımların altını çizerken, Blanar’ın ziyareti ve yıl dönümü etkinlikleri, bu ortak tarihin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kulubayev, kültürel ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin yeni fırsatlar yaratacağına inandığını belirtti.

Son olarak, Bakan Blanar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek ile de görüşerek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılacak adımları tartıştı.

Kırgızistan'a resmi ziyaret için gelen Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar (solda), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda) ile Dışişleri Bakanlığı konutunda görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan'a resmi ziyaret için gelen Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar (solda), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda) ile Dışişleri Bakanlığı konutunda görüşme gerçekleştirdi.