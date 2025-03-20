Slovenya Cumhurbaşkanı Musar'dan İsrail'e Eleştiri: Gazze Saldırıları Kabul Edilemez

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Musar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce Gazzeli'nin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Gazze'de yalnızca dün 200 çocuğun saldırılar sırasında öldüğünü vurguladı.

Musar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün sabah, Gazze'deki bir Birleşmiş Milletler (BM) personeli saldırıda hayatını kaybederken, işgal altındaki bölgelerdeki BM mayın temizleme biriminden üç meslektaşı da yaralandı. İsrail'in saldırıları, ateşkesin kabul edilemez bir ihlalidir ve Gazze'de kalan İsrailli rehinelerin geri getirilmesi ile savaş yorgunu Filistin halkının acılarının sona erdirilmesine yönelik barışçıl çözüm çabalarını engellemektedir."

Musar, barış müzakerelerinin şu ana kadar başarısız olmasından duyduğu üzüntüyü aktararak, "Bu savaş sona ermeli ve tüm taraflar barış için çaba göstermelidir," dedi.

Ayrıca, Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf olan devletlerin, savaş suçlarını engellemek ve savaş suçlularının yargılanmasını sağlamak konusunda sorumluluk taşıdığını vurguladı.