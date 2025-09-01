Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'de Yaşananlar Unutulmamalı

20. Bled Stratejik Forumu'nda AB'ye ve insanlığa vurgu

Slovenya'nın doğal güzelliklerinden Bled Gölü'nün de bulunduğu kentte başlayan 20. Bled Stratejik Forumu'nun açılışını Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon yaptı. Forumun teması 'Yeni Dünya Düzeninde Avrupa' olarak belirlendi.

Konuşmasında Musar, Avrupa'nın artık eskisi gibi siyasi veya ekonomik bir süper güç olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'nin birlik olmak yerine ayrışmaya gittiğini ifade etti. Musar, Avrupa'nın kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Musar, temel insan haklarına saygı konusunda ülkelerin sorun yaşadığını vurguladı ve şunları söyledi: 'Nasyonalizm ve faşizm altında milyonlarca insanın öldürülmesini, Holokost ve diğer insanlığa karşı suçları bugün Gazze'de ya da dünyanın çeşitli yerlerinde izlediğimiz dehşetlerle kıyaslamaya niyetim yok ama söylemeliyim ki dünya, Srebrenitsa'daki soykırımı kınadı ve failleri mahkemeye çıkardı. Öyleyse neden sadece birkaç on yıl sonra bazı politikacılar, İsrail'in Filistinlilere karşı Gazze'deki soykırım politikasına göz yummakta ya da onu savunmakta tereddüt etmiyor?'

Musar, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı ve politikacıların Gazze halkının defalarca yerinden edilmesine, evlerin yüzde 90'ının zarar görmesine veya yok olmasına ve ciddi gıda, su, yakıt, ilaç ile barınak sıkıntısına duyarsız kalmasına tepki gösterdi: 'Bunlar retorik sorular değil, bu bir insanlık meselesi olarak bize zarar veriyor. Gazze ve Batı Şeria'nın politik sahnenin radarından asla kaybolmaması gerekir.'

Musar ayrıca, birçok devletin Ukrayna'daki insan hakları ihlallerine karşı çıktığını ancak aynı hassasiyeti Gazze için göstermediğini belirtti ve ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanımaları gerektiğini savundu.