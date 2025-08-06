Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasıyla giderek kötüleşen insani duruma dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, "Gazze aç, hükümet ne yapıyor" ve "Slovenya, Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geç" yazılı dövizler taşıdı. Gösterinin organizatörleri, yıkılan Gazze'nin sokaklarında açlık ve susuzluğun hüküm sürdüğünü, uluslararası müdahale olmaksızın her geçen gün insanların ölümle yüz yüze geldiğine dikkat çekti.

Protestolarda, Slovenya'nın da Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda sorumluluğu olduğu vurgulandı. Özelikle, Sneznik şehrinde düzenlenecek festivale videokonferansla katılmayı planlayan Sara Hamed Elkarnavi'nin İsrailli askerler tarafından 2 Ağustos'ta öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Organizasyon, "Sadece 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesi ve kardeşleriyle beraber öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

Ek olarak, daha önce 4 Ağustos'ta da Sara Hamed Elkarnavi'nin öldürülmesine tepki göstermek üzere bir araya gelindiği bildirildi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.