DOLAR
40,65 0,11%
EURO
47,39 -0,53%
ALTIN
4.406,59 0,29%
BITCOIN
4.701.162,7 -1,81%

Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek üzere düzenlenen gösteride katılımcılar hükümete çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:03
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasıyla giderek kötüleşen insani duruma dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, "Gazze aç, hükümet ne yapıyor" ve "Slovenya, Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geç" yazılı dövizler taşıdı. Gösterinin organizatörleri, yıkılan Gazze'nin sokaklarında açlık ve susuzluğun hüküm sürdüğünü, uluslararası müdahale olmaksızın her geçen gün insanların ölümle yüz yüze geldiğine dikkat çekti.

Protestolarda, Slovenya'nın da Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda sorumluluğu olduğu vurgulandı. Özelikle, Sneznik şehrinde düzenlenecek festivale videokonferansla katılmayı planlayan Sara Hamed Elkarnavi'nin İsrailli askerler tarafından 2 Ağustos'ta öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Organizasyon, "Sadece 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesi ve kardeşleriyle beraber öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

Ek olarak, daha önce 4 Ağustos'ta da Sara Hamed Elkarnavi'nin öldürülmesine tepki göstermek üzere bir araya gelindiği bildirildi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek...

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek...

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı
2
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor
5
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
6
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar