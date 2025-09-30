Slovenya Trump'ın Gazze Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Slovenya, Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik 20 maddelik barış planını memnuniyetle karşıladı ve insani yardıma güvenli erişim çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:02
Slovenya Trump'ın Gazze Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Slovenya Trump'ın Gazze Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Bakanlıktan "derhal ateşkes" çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Slovenya, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için önerilen barış planını memnuniyetle karşılamakta ve tüm tarafları şiddete derhal son vermeye çağırmaktadır."

Açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edilerek, insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması taleplerinin yinelendiği belirtildi.

Bakanlık, bölgede kalıcı barış ve güvenlik için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurgulayarak, "Artık silahların susma, barışın konuşma zamanı geldi." değerlendirmesine yer verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Mersin Açıklarına 7. Nesil Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi
3
Tahtaköprü Barajı'nda Tarihi Hicaz Demiryolu Köprüsü Gün Yüzüne Çıktı
4
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde Seksek Oynadı
5
Katar: Gazze Ateşkes Müzakerelerine Türkiye de Katılacak
6
Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
7
Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar