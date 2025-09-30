Slovenya Trump'ın Gazze Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Bakanlıktan "derhal ateşkes" çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Slovenya, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için önerilen barış planını memnuniyetle karşılamakta ve tüm tarafları şiddete derhal son vermeye çağırmaktadır."

Açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edilerek, insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması taleplerinin yinelendiği belirtildi.

Bakanlık, bölgede kalıcı barış ve güvenlik için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurgulayarak, "Artık silahların susma, barışın konuşma zamanı geldi." değerlendirmesine yer verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.