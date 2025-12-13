SMA'lı 5 Yaşındaki Asya'nın Bale Zaferi

Sivas'ta küçük Asya, fizyoterapiyle sahnede alkış topladı

Sivas’ta yaşayan Mesut ve Züleyha Yüksel çiftinin 2020 yılında dünyaya gelen kızları 5 yaşındaki Asya Yüksel, doktorlar tarafından konulan SMA Tip-2 tanısıyla hayata tutunma mücadelesi veriyor. İlk günlerde baş kontrolü dahi olmayan minik Asya, azmi sayesinde hayalini gerçekleştirdi: bale gösterisi.

Aile, Asya'nın tedavisi için araştırmalarının ardından onu Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine kayıt ettirdi. Asya, 1 buçuk yaşında fizyoterapistlerin eşliğinde çalışmalara başladı ve zamanla önemli gelişim gösterdi; önce emekledi, ardından yürümeye başladı ve bağımsız hareket edebilmeye başladı.

Fizyoterapistin gözünden süreç ve performans

Fizyoterapist Aynur Seyhan, Asya'nın gelişimini şöyle anlattı: “Asya yaklaşık 1 buçuk yaşında bizim kuruma geldi. Geldiğinde baş kontrolü dahi yoktu. Kaslarda çok fazla kuvvet yetersizliği vardı. Emeklemede, kol kaslarında kuvvet yetersizliği, ayakta durma kaybı gibi bütün motor hareketlerde ciddi kuvvet yetersizliği vardı. Ama buna rağmen Asya çok azimli, çok istekli, çok enerjik bir çocuk. Dolayısıyla bizim ilerlememiz de çok güzel oldu. Her seansta ‘Aynur ben bale gösterisi yapmak istiyorum, o eteklerden giymek istiyorum’ diyordu. Hatta seanslarımızın birçoğunda ben bale gösterisi açardım, hareketleri tekrarlayarak yapardık. Alkışlanmak istiyorum, herkes beni izlesin istiyorum dedi. Biz çok şükür bunu gerçekleştirdik. Hayalinin gerçekleşmesinin şaşkınlığını kendisi de yaşadı.”

Seyhan, gösterinin ardından Asya'nın gözlemlenen duygularını ve verdiği mesajı şöyle özetledi: “Sürekli ‘İnanamıyorum, sahneye çıktım, alkışlandım’ dedi. İstediği de bir şey oldu. Aslında Asya bir noktada da engellerin aşılabileceğini gösterdi ve orada kendi imzasını attı. Asya nelerin başarılabileceğini gösterdi, hayallerin gerçekleştirilmesi için hiçbir engelin olmadığını bize kanıtlamış oldu. Asya başardı ve bunu tüm SMA hastası çocuklar başarabilir, biz bunu gösterdik. Hatta Asya için şöyle denildi, çocukların doktor kontrol sırasında bir testleri var ve puan karşılığında o testi geçmek zorundalar. Asya, doktor kontrolüne gittiğinde ‘Siz gen tedavisi mi aldınız, nasıl olur bu, nasıl bağımsız durabilir?’ ifadelerine yer verdiler.”

Ailenin duyguları

Anne Züleyha Yüksel ise süreci ve gösterinin aile için anlamını şu sözlerle paylaştı: “Hastalığı ilk öğrendiğimizde bizim için çok zor geçiyordu. İlk öğrendiğimiz zaman SMA hastaları gibi olacak, yatalak olacak diye düşünmüştüm. Gerçekten çok üzgün ve çok yorucu bir süreçti. Sürece alıştıkça, kabullendikçe işimiz daha çok kolaylaştı. Sevgiyle yaklaştıkça bunu daha güzel yönetebileceğimizi öğrendik. Sonra Aynur hocamla tanıştık, onunla tanışmak gerçekten hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Çocuklar için doğru fizyoterapi gerçekten çok önemli. Asya’da çok azimli ve istekli bir çocuk, bu konuda bizi hiç yormadı. Fiziğe çok büyük bir şevkle katılıyor bu da çok büyük bir artı oldu. Bale yapmak ve sahne almak isteyen bir çocuktu, gösteriden sonra kendisi de inanamıyordu. Böyle bir şey gerçekleştiği için çok mutluydu. Eve geldiğinde ‘anne herkes beni alkışladı, herkes beni çok beğendi’ diye günlerce bunu anlattı. Bizim için çok büyük ve çok güzel bir anı oldu.”

Asya’nın hayat mücadelesi ve bale gösterisi, etkinlik katılımcıları tarafından yoğun alkışla karşılandı ve hem aile hem de tedavi ekibi için unutulmaz bir anı olarak kayda geçti.

