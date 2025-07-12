SOCAR ve Suriye Hükümeti Arasında Stratejik Mutabakat Zaptı İmzalandı

Azerbaycan ve Suriye Arasında Tarihi Adım

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Azerbaycan'daki temasları sırasında gerçekleşti.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC, mutabakat zaptının imzasının detaylarını aktardı. Anlaşma, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından onaylandı.

Ancak mutabakat zaptının içeriğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmamış olması, ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyen analistler için merak uyandırıyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov (sağda) ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir (solda) imza attı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov (sağda) ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir (solda) imza attı.