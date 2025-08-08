ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ŞOK'ta Kaçırılmayacak İndirim!
Milyonlarca müşterinin merakla beklediği ŞOK Aktüel kataloglarında bu hafta, 9 Ağustos 2025 itibarıyla büyük bir indirim devreye alındı. Okul masraflarının yaklaştığı bu günlerde, aile bütçelerine nefes aldıracak kampanyalar dikkat çekiyor.
Çocukların Mutluluğu İçin Tasarlandı
Özellikle çocuklar için düzenlenen bu kampanyalar, ailelerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. 9 Ağustos ŞOK kataloğunun en çok konuşulacak ürünü ise, çocukların hayallerini süsleyen Pilsan akülü araba oldu.
Pilsan Akülü Araba İle Vakit Geçirin
Normal fiyatı 9.990 TL olan Pilsan akülü araba, ŞOK'a özel yapılan kampanya ile tam 2.000 TL indirimle 7.990 TL'ye düşecek. Sınırlı stoklarla sunulacak bu fırsatın, kampanya başlar başlamaz tükenmesi bekleniyor. Bu nedenle, çocuğuna unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynlerin, 9 Ağustos'ta erken saatlerde ŞOK mağazalarını ziyaret etmeleri öneriliyor.
ŞOK Aktüel Diğer İndirimler
- Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba: 7.990 TL
- Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı: 749 TL
- İş Araçları: 129 TL
- Hot Wheels Fırlatma Seti: 179 TL
- Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar: 199 TL
- Taşıyıcı Şehir Seti: 299 TL
- Monster Trucks Arabalar: 50 TL
- Barbie Deniz Kızı: 199 TL
- Barbie Kariyer Bebekleri: 199 TL
- Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Çiftliği: 75 TL
- Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Seti: 75 TL
ŞOK, bu hafta sonu yine geleneksel teması olan "çocukların mutluluğu" ile ailelerin yanında. İndirim fırsatlarını kaçırmayın!