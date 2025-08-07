DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,19%
ALTIN
4.412,41 -0,26%
BITCOIN
4.700.568,4 -0,48%

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Burdur'da toplu taşımaya yapılan yüksek zamlar, vatandaşların bütçesini zorlayacak. Yeni tarifeler %30 ile %66 arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:01
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Burdur'da Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Zam Geldi

Önümüzdeki günlerde toplu taşımada yaşanacak zamlarla ilgili gelişmelerle dikkatler Burdur'a çevrildi. Belediye Meclisi, şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 ile yüzde 66 arasında değişiklik yapma kararı aldı.

Yeni Tarifelerin Yürürlüğü

AK Partili üyelerin katılmadığı meclis oturumunda, CHP ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen yeni tarifeler, dar gelirliler ve öğrenciler için ciddi zorluklar oluşturabilir. Alınan karar sonrasında, toplu taşıma maliyetinin önemli ölçüde artması, ulaşımın artık lüks bir hizmet haline gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yüzde 31,8 Artışla Yeni Tarifeler

Burdur'da en çok kullanılan tam biniş ücreti, yüzde 31,8 oranında bir artışla 22 liradan 29 liraya yükseldi. Üniversite öğrencileri için biniş ücreti yüzde 35,3'lük zamla 23 liraya çıkarken, ilköğretim ve lise öğrencilerinin ödeyeceği ücret de 12 liradan 16 liraya yükseldi.

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Kart ve İşlem Bedellerindeki Artış

Zam fırtınası yalnızca biniş ücretleriyle sınırlı kalmadı. Ulaşım kartı ve işlemlerine de rekor seviyelerde zam yapıldı. Tek binişlik "kullan at" kartların ücreti ve öğrenci ile serbest biniş kartlarının yıllık vize bedeli %40 oranında artarak 35 liraya yükseldi.

En dikkat çeken artışlar ise %66,7 ile serbest kart işlem bedeli ve tam kart kişiselleştirme ücretlerinde yaşandı. Bu işlemler sırasıyla 50 lira ve 25 liraya mal olacak. Yeni bir kişiselleştirilmiş kart almanın bedeli 200 lira, sanal kart ücreti ise 135 lira oldu.

Ücretsiz Ulaşım Hakkı Sürüyor

Burdur Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi gereği, 65 yaş üstü bireyler ve %40 üzeri engeli bulunanlar için ücretsiz ulaşım hakkını korudu. Bu gruplar, zamdan etkilenmeden toplu taşıma araçlarından yararlanmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Karaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
5
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
6
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
7
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek